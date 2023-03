Airline fliegt aus der Krise Gute Zahlen bei Lufthansa – Tickets immer teurer

Auch beim Kölner Ableger Eurowings, der für Lufthansa Kurz- und Mittelstreckenflüge in Europa abwickelt und seinen Hauptflughafen in Düsseldorf hat, geht es aufwärts. Die Zahl der Passagiere stieg von 7,8 Millionen im Jahr 2021 auf knapp 17 Millionen in 2022 an. Die Auslastung ging von 72 Prozent auf knapp 81 Prozent hoch. Die Zahl der verkauften Sitzkilometer stieg sogar um 118 Prozent an, weil immer längere Routen geflogen werden. Und nachdem vergangenes Jahr noch ein operativer Verlust von rund 200 Millionen Euro hereinkam, sollen dieses Jahr schwarze Zahlen geschrieben werden. Spohr: „Wir haben mit Eurowings Mühe gehabt, uns den deutschen Markt in Düsseldorf und Köln zurückzuerobern.“ Jetzt hoffe er auf weiteres Wachstum im Wettbewerb gegen Billigflieger wie Ryanair und Easyjet.