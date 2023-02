Arbeitgeber in der Region Ausgezeichnete Unternehmenskultur

Wer nach vielen Jahren Berufstätigkeit seinen Arbeitsplatz verliert, steht oft vor der bangen Frage: Wie geht es jetzt weiter? Welcher Arbeitgeber nimmt mich überhaupt noch? Und das vielfach auch, obwohl man eigentlich durch Qualifikation und Erfahrung punkten könnte. In einer ähnlichen Lage war auch Ilona Rasawatzki: 30 Jahre lang hatte sie in leitender Funktion im Airline-Catering gearbeitet. Dann wurde der Betrieb aufgegeben. „Ich war eineinhalb Jahre ohne Job“, erzählt sie. Nach Weiterbildungskursen und der Suche über die Arbeitsagentur bot sich schließlich die Chance. „Die Kollegin meiner Arbeitsvermittlerin betreute Kadomo“, erzählt Rasawatzki. Und das Hildener Unternehmen, das sich auf behindertengerechten Fahrzeugumbau spezialisiert hat, suchte wiederum eine Assistentin der Geschäftsführung. Diese Aufgabe füllt Rasawatzki inzwischen seit einem Jahr aus. „Das war eine glückliche Fügung“, blickt sie zurück. „Glück für beide Seiten“, ergänzt Geschäftsführer Frank Rösner. Im Unternehmen, betont er, habe man unter anderem im Hinblick auf die unterschiedlichen Altersgruppen „eine gute Mischung“, in der auch die Über-60-Jährigen repräsentiert sind. Und die sogenannte „Age Diversity“ gehört zu den Vorzügen, mit denen Kadomo Mitte Januar zum zweiten Mal das Zertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ erlangen konnte. Die Auszeichnung hatten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf und das Competentia Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf/Mettmann ins Leben gerufen, um eine personal- und familienorientierte Unternehmenskultur zu würdigen.