Keramik Manufaktur Warum der „Hahn-und-Henne“-Hersteller insolvent geht

Inwiefern sich der Betrieb wirtschaftlich fortführen lässt, ist nach Mildenbergers Worten derzeit offen. Er wolle sich zunächst einen Überblick verschaffen. Die zehn Mitarbeiter in der Produktion, die noch in Handarbeit fertigten, sollen im Oktober zunächst normal weiter produzieren. Auch der Verkauf soll wie gewohnt weitergehen. Die Manufaktur stellt nach Firmenangaben alle Keramikprodukte ausschließlich am Schwarzwälder Standort her.