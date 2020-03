Hilfsprogramm gegen Corona : Henkel spendet Schutzausrüstung und stellt Desinfektionsmittel her

Um den Kampf gegen das Corona-Virus zu unterstützen, hat der Düsseldorfer Konzern ein globales Solidaritätsprogramm aufgelegt. Er spendet Geld und Waren. Bei Henkel selbst sind weltweit 25 Mitarbeiter infiziert.

(RP) Der Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel beteiligt sich am Kampf gegen die Corona-Krise mit einem globalen Solidaritätsprogramm. „Wir stehen zusammen in unserem Kampf gegen die Pandemie. Wir wollen unsere Mitarbeiter und ihre Arbeitsplätze schützen, unsere Kunden unterstützen und den Gemeinden helfen, in denen wir tätig sind“, sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. Das Programm umfasst zahlreiche Maßnahmen:

Henkel spendet zwei Millionen Euro an Hilfsfonds und Organisationen, das Geld soll unter anderem in Schutzausrüstungen für Mitarbeiter im Gesundheitswesen und die Ausstattung von Diagnoselaboren fließen. Der Konzern will zudem fünf Millionen Körper- und Haushaltshygiene-Produkte spenden. „Die Spende umfasst Handdesinfektionsmittel, Seife und Schutzausrüstung sowie Waschmittel, Desinfektionsmittel und andere Haushaltsreiniger“, teilte der Konzern mit. Henkel will zudem seine Anlagen umrüsten und Desinfektionsmittel an ausgewählten Standorten herstellen. Die Produkte sollen öffentlichen Einrichtungen und Berufsgruppen im Kampf gegen das Coronavirus helfen