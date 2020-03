Düsseldorfer Unternehmen : Henkel kündigt große Spendeninitiative im Kampf gegen Corona an

Henkel kündigt große Spendeninitiative im Kampf gegen Corona an

Henkel will im Kampf gegen das Coronavirus helfen. Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Der Dax-Konzern will zwei Millionen Euro sowie fünf Millionen Körper- und Haushaltshygiene-Produkte spenden. An ausgewählten Standorten wolle man zudem Desinfektionsmittel herstellen.

Das Düsseldorfer Unternehmen Henkel hat ein „globales Solidaritätsprogramm“ im Kampf gegen das Coronavirus angekündigt. Davon sollen Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden profitieren, die von der Pandemie betroffen sind, wie es in einer Mitteilung heißt.

Demnach spendet Henkel zwei Millionen Euro an verschiedene Hilfsfonds und Organisationen, um die Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Die Fritz Henkel Stiftung werde eine Million Euro direkt an den Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation und der Stiftung für die Vereinten Nationen spenden. Die weitere Million gehe an verschiedene Organisationen und Partner weltweit, außerdem soll mit ihr der „freiwillige persönliche Einsatz von Mitarbeitern“ im Kampf gegen die Krise gefördert werden.