Persil-Konzern : Gegenwind für Henkel – „gezielte Maßnahmen“ angekündigt

Düsseldorf Ein schwaches Geschäft 2020 erwartet der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel. Jetzt will der neue Vorstandschef Carsten Knobel die Zügel anziehen. Eine komplett neue Strategie gibt es nicht. Das Unternehmen soll schneller werden.

Trotz dieses Gegenwindes kündigt der seit 1. Januar amtierende neue Vorstandschef Carsten Knobel an, dass er weiterhin ein operatives Ergebnis von rund 15 Prozent des Umsatzes erreichen wolle (bereinigte Ebit-Marge). Das bereinigte Ergebnis je Aktie könne wie bereits im Dezember angekündigt um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentwert zurückgehen, auch weil der Konzern viel Geld in Marketing steckt.

Drei Gewinnwarnungen in einem Jahr : Bei Henkel knirscht es an einigen Stellen

Knobel kündigt in der schriftlichen Vorlage an, er wolle nun „gezielte Maßnahmen“ ergreifen, um „unser Wachstumspotenzial und die Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen Performance zukünftig voll auszuschöpfen“. Er will in der Konferenz für Journalisten und Finanzanalysten einen „neuen strategischen Rahmen“ vorstellen, wie sich das Unternehmen entwickeln soll. Das Unternehmen solle seine Wettbewerbsvorteile „in den Bereichen Innovationen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung“ betonen. Auch „Gestaltungsräume für die Mitarbeiter“ sollten im Mittelpunkt der Strategie stehen. Der Konzern soll also beweglicher, agiler werden.