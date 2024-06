Viel zu tun beim Düsseldorfer Konzern Henkel-Chef geht nicht an die Spitze des Chemieverbands

Die Chemie-Branche steht vor großen Herausforderungen: Hohe Energiepreise, grüner Umbau und Bürokratie drücken auf das Gemüt. Entsprechend wichtig ist es, wer an der Spitze des Verbands der chemischen Industrie (VCI) steht. Die Amtszeit von Markus Steilemann, im Hauptberuf Chef des Leverkusener Kunststoffkonzerns Covestro, läuft im Herbst aus. Traditionell übernimmt einer der beiden Vizepräsidenten das Steuer. Das sind Christian Hartel, Chef der kleinen Wacker Chemie, und Carsten Knobel, Chef des Dax-Konzerns Henkel. Eigentlich läuft damit alles auf Knobel zu: Meistens kommt der VCI-Präsident von einem Branchen-Riesen, Henkel hat schon mehrfach den VCI-Präsidenten gestellt - etwa mit Ulrich Lehner und Hans Van Bylen. Doch Knobel soll und will nicht, heißt es in der Branche.