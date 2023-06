Henkel-Chef Carsten Knobel „Wir müssen weiter liefern“

Knobel Der Unternehmensbereich ist seit Jahresbeginn in seiner neuen Struktur global tätig. Wie angekündigt fallen in einer ersten Phase rund 2000 Stellen in Verwaltung und Vertrieb weg – für mehr als 1300 der betroffenen Positionen haben wir schon individuelle Lösungen gefunden, auch bei den 300 Stellen in Deutschland. In einer zweiten Phase prüfen wir mögliche Synergieeffekte in der Produktion und Logistik.