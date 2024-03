Kochboxen-Versender Der steile Abstieg von Hellofresh

Auch in Krisenzeiten gibt es stets Gewinner. Und so hat die Corona-Pandemie manchem Unternehmen auch genutzt. Den Impfstoff-Anbietern in allererster Linie, aber auch dem Online-Handel und Büroausstattern, bei denen man sich mit entsprechendem Bedarf für das Homeoffice eindecken konnte. Oder Kochboxen-Versender wie Hellofresh. Dass die Restaurants geschlossen blieben und man sich zeitweise nicht mal mehr mit Freunden und Verwandten privat zum Essen treffen durfte, führte dazu, dass Hellofresh einen Boom erlebte. Die Boxen, in denen gleichzeitig Rezepte und die passenden Zutaten verschickt wurden, schienen für manche, die keine Lust auf Pizzadienste und Take-Away-Food hatten, die Alternative schlechthin zu sein.