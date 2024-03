Kochbox-Versender Hellofresh sieht 2024 als Übergangsjahr

Wegen des schwächelnden Kerngeschäfts mit Kochboxen, in denen die Kunden alle Zutaten für ein Rezept zum Selberkochen finden, hatte HelloFresh vergangene Woche Zahlen für 2023 am unteren Ende der eigenen Erwartungen veröffentlicht. Außerdem gab das Unternehmen sein Ziel auf, im kommenden Jahr einen Umsatz von zehn Milliarden Euro und einen operativen Milliarden-Gewinn zu erreichen. Dies brockte der Aktie mit einem Minus von gut 42 Prozent den größten Tagesverlust der Firmengeschichte ein. Am Freitag legten die Titel rund sieben Prozent zu. Damit notierten sie aber immer noch knapp 40 Prozent unter dem Niveau vom Monatsbeginn.