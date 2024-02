Nach Haushalt-Kürzungen Weniger Geld für die Bahn

Nach den Kürzungen auch im Verkehrshaushalt streicht die Deutsche Bahn ihre Neubauprojekte praktisch auf Null zusammen. Das wird neben dem Personenverkehr vor allem den Güterverkehr hart treffen, geht aus einer Aufstellung der Bahn-Netzgesellschaft Infrago hervor, die Reuters in Auszügen am Freitag vorlag. Die verbliebenen Mittel für die nächsten Jahre sollen demnach praktisch ausschließlich in die Sanierung bestehender Trassen fließen, bereits laufende Bauprojekte sollen noch beendet werden. Zentrale Neubauvorhaben wie die sowohl für Personen- wie für Güterverkehr zentrale Verbindung zwischen Frankfurt und Mannheim haben dagegen keine Chance. Zunächst hatte der „Spiegel“ berichtet. Die Bahn äußerte sich auf Anfrage nicht.