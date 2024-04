Hauptversammlung 2024 Was der Bayer-Chef zum Thema Aufspaltung sagt

Wenn Bayer am Freitag zur Hauptversammlung ruft, wird sich Konzern-Chef Bill Anderson viel Kritik anhören müssen: Der Aktienkurs hat sich binnen eines Jahres mehr als halbiert. Die Dividende wird gekürzt. Boehringer Ingelheim hat Bayer als größter deutscher Pharma-Hersteller abgelöst. Der Amerikaner, der seit Juni Bayer-Chef ist, will nichts beschönigen: „Wir haben vier große Baustellen, an denen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren mit Hochdruck arbeiten werden. Das sind erstens die Patentabläufe bei Pharma und die Struktur unserer Pharma-Pipeline, zweitens die Rechtsfälle in den USA und drittens unsere hohen Schulden. Die vierte Baustelle ist die Bürokratie, die uns bremst“, will Anderson laut Redetext sagen, den der Konzern am Montag veröffentlichte.