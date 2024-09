Harte Tarifrunde in Metall- und Elektroindustrie NRW-Betriebe lehnen sieben Prozent mehr Lohn ab

Am Donnerstag geht es in Aachen los: Die Spitzen von IG Metall und Arbeitgeberverband Gesamtmetall treffen sich zur ersten Verhandlungsrunde für Deutschlands wichtigste Branche. Die Stimmung ist schon jetzt gereizt: „Sieben Prozent Lohnerhöhung sind fair und nicht übermäßig“, sagt Knut Giesler, Bezirksleiter der Gewerkschaft in NRW. Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer.NRW, hält dagegen: „Sieben Prozent mehr Lohn sind völlig unrealistisch, auch die IG Metall muss berücksichtigen, dass der Standort Deutschland massive Probleme hat“, schreibt Kirchhoff in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.