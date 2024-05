Wieder Fruchtgummis im Regal Haribo und Lidl legen Preis-Streit nach einem Jahr bei

Der Süßwarenhersteller beliefert den Discounter wieder. Das teilten beiden Seiten am Donnerstag auf Nachfrage mit. „Wir können die Zusammenarbeit mit Haribo in Deutschland und die schrittweise Listung von Haribo-Produkten in unseren Filialen bestätigen“, erklärte Lidl. Ein Sprecher von Haribo sagte: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte nun wieder bei Lidl zu finden sein werden.“ Die Lebensmittel-Zeitung hatte als Erstes darüber berichtet.