Interview mit Hans-Peter Burghof : „Ein Stellenabbau allein rettet die Deutsche Bank nicht“

Hans-Peter Burghof ist Professor an der Uni Hohenheim und hat den Deutschen die Finanzkrise erklärt. Nun bewertet der Bank-Experte den Umbauplan der Deutschen Bank - und begrüßt die Stutzung des Investment-Bankings.

Burghof Ein Stellenabbau allein rettet die Bank nicht. Er hilft, Kosten zu sparen, doch damit geht auch Geschäft verloren. Wichtiger ist, dass die Bank sich fokussiert und sich so umbaut, dass sie für ihre Kunden wieder klar zu erkennen ist.

Burghof Da die Bank das Investment-Banking kappen will, dürfte der Stellenabbau vor allem Standorte wie London und New York treffen. Aber auch im Filialgeschäft wird die Deutsche Bank abbauen, so wie es alle Banken tun müssen, weil die Digitalisierung viele Stellen überflüssig macht.