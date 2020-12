Interview Andreas Ehlert : „Die Unternehmen brauchen Perspektiven“

Düsseldorf Der Handwerkskammer-Chef spricht über die Folgen des Lockdowns und nötige Entlastungen für Unternehmen. Es sei ein Debakel, dass man keine klare Maskenpflicht im öffentlichen Raum durchsetzen könne.

Auf was kommt es jetzt an?

Was meinen Sie damit konkret?

Ehlert Wir haben in den vergangenen Monaten an vielen Brennpunkten zu viele Infektionen zugelassen, weil die notwendigen Regeln entweder nicht aufgestellt oder weil sie nicht beachtet wurden. Es ist doch ein Debakel, dass wir nicht in der Lage sind, eine klare Maskenpflicht im öffentlichen Raum durchzusetzen. Stattdessen müssen wir jetzt das wirtschaftliche Leben wieder massiv herunterfahren. Damit ruinieren wir Existenzen, aber wir werden der Pandemie nicht Herr.