Handelskrieg mit China : Experten vorsichtig bei Huawei-Handys – Telefonkonzerne bleiben treu

Düsseldorf Der US-Boykott gegen Huawei startet nun erst 90 Tage später. Das kann dann dazu führen, dass Updates fehlen. Aber Telekom, Vodafone und Telefonica halten am bewährten Lieferanten fest.

Der Technologieboykott der USA gegen den chinesischen Handyhersteller Huawei wird nun in großen Teilen erst in 90 Tagen beginnen. Dies gab das US-Handelsministerium bekannt. Ein Grund scheint zu sein, dass eine Reihe kleiner Mobilfunker in den Vereinigten Staaten einen Ausfall ihrer Netze befürchten muss, falls Huawei-Komponenten ausfallen. Außerdem ist denkbar, dass Google die Washingtoner Regierung diskret davor warnte, was ein Google-Boykott gegen Huawei vorrangig bedeutet: Die Chinesen werden ein eigenes Betriebssystem und damit ein Konkurrenzprodukt zu Googles Android entwickeln.