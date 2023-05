Wechsel der Führungsspitze Chefredakteur Steffen Klusmann verlässt den „Spiegel“

Chefredakteur Steffen Klusmann verlässt das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Der 57-Jährige verlasse die Chefredaktion nach der Umsetzung weitreichender Reformen in den vergangenen Jahren „im gegenseitigen Einvernehmen“, teilte das Medienhaus am Donnerstag in Hamburg mit. Zuvor hatten „Business Insider“ und „dwdl.de“ über einen bevorstehenden Abgang berichtet. Klusmann war seit Anfang 2019 an der Spitze des Nachrichtenmagazins. Neuer Chefredakteur ist ab sofort der „Spiegel“-Autor Dirk Kurbjuweit.