Kein Geld bis Monatsende : Habecks Verschiebung der Gas-Umlage trifft Uniper hart

Die Sorgen in der Uniper-Zentrale in Düsseldorf nehmen zu. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Düsseldorf Not leidende Firmen sollen erst Ende Oktober Geld aus der Umlage bekommen. So will Habeck Zeit gewinnen, um Trittbrettfahrer abzuhalten. Für Uniper wird die Luft dünn, die Aktie fällt unter vier Euro.