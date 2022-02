Minister lobt die Konzern-Pläne als „cool“ : Habeck verspricht Thyssenkrupp Milliarden-Hilfe

Duisburg Thyssenkrupp will bis 2045 klimaneutral Stahl herstellen. Habeck sagt bei seinem Besuch in Duisburg Hilfe für die Umrüstung der Werke zu und einen Ausgleich für die hohen Preise. „Cool“ seien die Pläne des Traditionskonzerns.

An dem größten Stahlstandort Europas soll künftig das Herz der Energiewende schlagen: Thyssenkrupp will seine Stahlherstellung klimaneutral machen und Wasserstoff statt Kohle einsetzen, um das Eisen aus dem Erz zu holen. „Cool ist das und groß“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei seinem Besuch in Duisburg. Er ließ sich auf dem zugigen Baufeld erklären, was Thyssenkrupp plant. Hier soll eine riesige Direktreduktionsanlage entstehen, in der das Roheisen mit Hilfe von Wasserstoff gewonnen und eingeschmolzen wird.