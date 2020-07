Kronprinz für das Duisburger Unternehmen : Gescheitert bei Thyssen, Neustart bei Klöckner

Essen Guido Kerkhoff, der 2019 geschasste Chef von Thyssenkrupp, heuert beim Duisburger Stahlhändler als Kronprinz an. Mögliche Fusionsgespräche erschwert das. In Essen ging er im Streit.

Die Stahlindustrie ist immer wieder gut für überraschende Rochaden: Vor knapp einem Jahr war Guido Kerkhoff bei Thyssenkrupp geschasst worden. Nun heuert der 52-Jährige bei dem Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (Klöco) an. Kerkhoff steigt bei KlöCo als stellvertretender Vorstandschef ein. Zur Hauptversammlung im Mai 2021 soll er dann Klöckner-Chef Gisbert Rühl (61) beerben, teilte Klöckner am Montag mit. Rühl, der seit 2009 an der Klöckner-Spitze steht, soll dass Chefkontrolleur des Bereichs Digitale Plattformen werden. Dieser Bereich soll auf Dauer ausgegliedert werden. Die Entscheidung „ermögliche eine nahtlose Überleitung der Unternehmensführung in enger Abstimmung mit dem amtierenden Vorsitzenden“, erklärte das Duisburger Unternehmen.