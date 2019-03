An US-Finanzinvestor: Günther Jauch verkauft „Stern TV“-Produktionsfirma

An US-Finanzinvestor

Köln KKR ist weiter auf Einkaufstour in der deutschen Film- und Fernsehbranche: Der US-Finanzinvestor kauft die Produktionsfirma i&u TV von Star-Moderator Günther Jauch, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten.

KKR will gemeinsam mit dem Medienmanager Fred Kogel als Geschäftsführer eine neue Unternehmensgruppe für audiovisuelle Inhalte in Deutschland aufbauen, zu der neben dem Filmverwerter Universum Film und der TMG mit ihren Produktionsfirmen, Fernsehsendern und Vertriebsgesellschaften nun auch i&u gehören soll. Das Team um Kogel bereite derzeit den weiteren Ausbau des neuen Unternehmens vor, hieß es.

Problem-Software in Boeing 737 Max war offenbar eingeschaltet

Nach Absturz in Äthiopien

Nach Absturz in Äthiopien : Problem-Software in Boeing 737 Max war offenbar eingeschaltet

Das Bundeskartellamt hatte die Deals mit Universum und TMG am Montag freigegeben, der Kauf von i&u muss noch genehmigt werden. In der deutschen Medienbranche ist KKR als ehemaliger Eigentümer von ProSiebenSat.1 bekannt. 2013 verkaufte der Investor seine verbliebenen Anteile an dem TV-Konzern.