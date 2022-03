Werk in Grünheide : Tesla erhält endgültige Baugenehmigung für Gigafactory

Werk in Grünheide

Grünheide Tesla darf die Produktion in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide nach der Erfüllung von Auflagen aufnehmen. Geplant sind in einer ersten Phase bis zu 500.000 Autos pro Jahr mit rund 12.000 Beschäftigten.

Am Freitag erteilte das Landesamt für Umwelt Brandenburg trotz zahlreicher Proteste und Beschwerden die endgültige Baugenehmigung für die erste Großfabrik des weltgrößten Elektroautobauers in Europa unter zahlreichen Auflagen.

Die Entscheidung sei „ein kleiner Sonnenstrahl in schwierigen Zeiten“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Wir haben mit vereinten Kräften hart gearbeitet.“ Die Produktion von Elektroautos für den Verkauf könnte in einigen Wochen starten.

Tesla hat die Fabrik auf eigenes Risiko über 19 vorzeitige Zulassungen errichtet, obwohl die abschließende Zulassung fehlte. Unternehmenschef Elon Musk hatte ursprünglich gehofft, in Grünheide schon Mitte 2021 mit der Produktion zu beginnen. Geplant sind in einer ersten Phase bis zu 500.000 Autos pro Jahr mit rund 12.000 Beschäftigten.

Bis zum Start muss Tesla erst einige Voraussetzungen erfüllen. Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich: „Das werden wir versuchen, so schnell wie möglich abzuarbeiten“, hieß es bei Tesla. Das Unternehmen will in Grünheide auch neuartige Batterien bauen. Derzeit sind dort laut Tesla rund 3000 Menschen beschäftigt.