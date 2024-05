Vereinzelt Pyrotechnik-Zündung Protestzug zum Tesla-Werk bleibt relativ friedlich

Der US-Autohersteller musste nach einem Brandanschlag auf einen Strommast im März die Produktion in seiner Fabrik in Grünheide für einige Tage stoppen. Zur Tat hatte sich eine linksextremistische Gruppe bekannt. Ganz in der Nähe des Autowerks protestieren seit Ende Februar Klimaaktivisten in einem Camp mit Baumhäusern gegen die geplante Erweiterung und die Rodung von Wald. Die Polizei will erreichen, dass die Baumhäuser abgebaut werden. Derzeit läuft deshalb noch ein Rechtsstreit.