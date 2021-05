Elon Musk besucht Baustelle : Tesla verschiebt Eröffnung der "Giga-Factory" in Grünheide

Grünheide Tesla-Chef Elon Musk ist am Montag zu einem Besuch der Baustelle der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin angereist.

Musk kam am späten Montagmorgen auf der Baustelle an, auf der das erste Werk des US-Unternehmens in Europa entsteht. Der Besuch habe einen "technischen Charakter" und es seien keine "politischen Treffen" mit der Landesregierung angesetzt, erklärte der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Sonntag auf Twitter.