Aufsichtsrat von Thyssenkrupp tagt am Donnerstag : Grüner Umbau mit Milliarden des Staates

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, und Markus Grolms, Personalchef von Steel, in Duisburg. Foto: Rainer Kaysers/Thyssenkrupp

Duisburg Am Donnerstag will der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp einen hohen dreistelligen Millionen-Betrag für den grünen Stahl in Duisburg freigeben. Aber auch der Steuerzahler ist gefordert. BA-Chefin Andrea Nahles will mit Umschulungen bei der Transformation helfen.