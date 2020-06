Nach Kritik von Großaktionär : Lufthansa warnt vor Scheitern des Rettungspaketes

Frankfurt/Main Die Lufthansa hat auf der außerordentlichen Hauptversammlung nach der Kritik eines Großaktionärs vor einem Scheitern des milliardenschweren Rettungspaketes gewarnt. Heinz Hermann Thiele hatte sich kritisch zum geplanten Einstieg des Bundes geäußert.

Hintergrund sind Äußerungen des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele in einem Interview in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, in denen er Kritik an dem Rettungspaket insbesondere an dem geplanten Einstieg des Bundes geäußert hatte.