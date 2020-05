Kritik an Markus Braun : Großaktionäre fordern weiterhin Chefwechsel bei Wirecard

Frankfurt Wircard kann mit seinem Vorstandsumbau und der Beschneidung der Macht von Konzernchef Markus Braun die erbosten Aktionäre nicht beschwichtigen. Der Großinvestor Deka hält an seiner Forderung nach einem Rücktritt des 50-jährigen Firmenchefs fest.

Das sagte Ingo Speich, Leiter des Bereichs Corporate Governance bei der Deka, der Nachrichtenagentur Reuters. "Um die Forderung nach einem Rücktritt von Braun zurückzunehmen, ist es zu früh. Dafür ist nichts aufgeklärt. Bis spätestens zur Hauptversammlung müssen noch einige Fragen geklärt werden." Auch die Aktionärsvereinigung DSW forderte Brauns Rücktritt. "Offensichtlich hat der Kapitalmarkt das Vertrauen in das Management um Vorstandschef Markus Braun verloren", sagte DSW-Vizepräsident Klaus Nieding zu Reuters. "Entweder sollte Braun freiwillig die entsprechenden Konsequenzen ziehen oder der Aufsichtsrat sollte tätig werden." Von Wirecard war am Samstag zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Der seit Jahresanfang amtierende Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelman hatte am Freitag Konsequenzen aus den jüngsten Kursstürzen und einer missglückten Kommunikation rund um die Sonderprüfung durch KPMG gezogen und die Macht des langjährigen Firmenchefs Braun beschnitten. Die Kapitalmarktkommunikation liegt künftig in der Verantwortung von Finanzchef Alexander von Knoop, Braun soll sich nur noch um strategische Themen kümmern. Zudem berief der Konzern James Freis zum Vorstand für Rechtsfragen und die Einhaltung von Verhaltensregeln (Compliance). Dieser Schritt sei längst überfällig gewesen, sagte Nieding. "Wer in der Börsen-Bundesliga mitspielen will, der muss sich auch an die Spielregeln halten. Das erfordert auch eine leistungsfähige Compliance."