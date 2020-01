Stahlkonzern : Grolms wird Personalchef von Thyssenkrupp Steel

Und wieder wechselt ein Gewerkschafter ins Management: Markus Grolms wird Chef der Stahlsparte. Er hatte für Thyssenkrupp 2018 die Kohle aus dem Feuer geholt, als der Konzern im Führungschaos versank.

Der angeschlagene Industriekonzern Thyssenkrupp macht erneut einen Top-Gewerkschafter zum Manager: Markus Grolms, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, soll Personalvorstand der wichtigen Tochter Thyssenkrupp Steel werden. Grolms lege sein Mandat zum Ende der Hauptversammlung am 31. Januar nieder, teilte der Konzern mit. Die IG Metall schlage ihn als Personalvorstand für das Stahlgeschäft vor, hieß es weiter. Thyssenkrupp Steel ist ein montanmitbestimmtes Unternehmen, daher liegt das Vorschlagsrecht für die Rolle des Arbeitsdirektors bei der Gewerkschaft. Grolms (geboren 1971 in Wesel) soll seine neue Aufgabe am 1. April 2020 übernehmen. Er ist damit für 26.000 Mitarbeiter verantwortlich.