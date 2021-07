Bericht muss korrigiert werden : Bafin deckt Fehler in 2019er-Abschluss der Leasing-Firma Grenke auf

Bafin deckt Fehler in 2019er-Abschluss der Leasing-Firma Grenke auf

Berlin Die Finanzaufsicht Bafin hat im Abschlussbericht des Leasingspezialisten Grenke für das Jahr 2019 einige Fehler gefunden. Die Bilanz hatte sich nach einer Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG verzögert.

Aus diesem Grund müsse der Bericht in vielen Punkten korrigiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Baden-Baden mit. Seit Herbst vergangenen Jahres steht Grenke wegen der Vorwürfe von Bilanztricksereien verstärkt unter Beobachtung.