Mehr Rechte für Wettbewerbshüter : Kartellamt verschärft Missbrauchsaufsicht bei Google

Düsseldorf Die Wettbewerbshüter bescheinigen dem Internetgiganten „eine überragende marktübergreifende Bedeutung“. Damit können sie in Zukunft leichter gegen wettbewerbsgefährdende Praktiken vorgehen.

Die Kartellwächter haben „eine überragende marktübergreifende Bedeutung von Google festgestellt“, wie Behördenpräsident Andreas Mundt am Mittwoch mitteilte. Damit unterliege der Internetgigant künftig der erweiterten Missbrauchsaufsicht. Die Wettbewerbshüter können so in Zukunft leichter eventuelle wettbewerbsgefährdende Praktiken des US-Konzerns untersagen.