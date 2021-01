Druck auf Online-Riese : Google-Mitarbeiter organisieren sich in Gewerkschaft

Kalifornien Der Arbeitnehmervertretung schlossen sich bisher 226 Beschäftigte an. Sie wollen sich für faire Löhne und Arbeitsbedingungen einsetzen.

In den USA organisieren sich die Google-Mitarbeiter jetzt in einer Gewerkschaft. Als Arbeitnehmervertretung wolle man sich für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen einsetzen, erklärte die Führungsspitze der Gewerkschaft in der „New York Times“. 226 Beschäftigte gehörten der Organisation bisher an.