Niederlage für Lindt : Goldhasen für alle!

München Immer wieder versuchen Firmen, sich eine Farbe exklusiv zu sichern. Der Schokoladenhersteller Lindt &Sprüngli ist damit vorerst gescheitert: Auch andere Hersteller dürfen Schoko-Osterhasen in Gold wickeln.

Der goldene Osterhase des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli ist keine geschützte Farbmarke. Eine Klage des Anbieters zum Farbmarkenschutz vor dem Münchner Oberlandesgericht wurde in zweiter Instanz abgewiesen, teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Auf Basis des Gerichtsurteils von Ende Juli dürfen auch andere Firmen ihre Schokohasen vorerst weiterhin in goldener Farbe verpacken.