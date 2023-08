Lidl, McDonald's und Vattenfall für „Goldenen Geier“ nominiert Wer wird für die „dreisteste Umweltlüge“ 2023 ausgezeichnet?

Die Kreislaufflasche von Lidl, das Verpackungsrecycling bei McDonald's oder ein Gesichtsspray aus industriellem Abwasser von Vattenfall: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vergibt erneut den Schmähpreis „Goldener Geier“ für die „dreisteste Umweltlüge“ und hat dafür in diesem Jahr fünf Unternehmen nominiert. In allen Fällen würden Kundinnen und Kunden „durch die grünen Versprechen dazu verleitet, umweltschädliche Produkte und Dienstleistungen zu kaufen“, erklärte die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz am Dienstag. Diese Werbestrategie sei „nicht hinnehmbar“.