Glyphosat-Urteil: Bayers Traumdeal wird zu Bayers Albtraum

Meinung Düsseldorf Die Jury eines US-Gerichts hält den Unkrautvernichter Glyphosat mitverantwortlich für die Krebserkrankung von Ed Hardeman. Das Verfahren gibt für Hunderte weitere Klagen die Richtung vor. Und Bayer kann das Milliarden kosten.

Gewiss: Es handelt sich um die erste Phase der ersten Instanz, zudem muss dieselbe Jury in einer zweiten Phase noch klären, ob Monsanto über Risiken hinwegtäuschte und wie hoch der mögliche Schadenersatz ausfällt. Und nicht zuletzt will Bayer, überzeugt von der Ungefährlichkeit des Produkts, in Berufung gehen. Doch auch der Leverkusener Konzern weiß, dass es sich bei der Causa Hardeman um einen sogenannten Bellwether-Fall handelt – einen repräsentativen Fall, der für über 700 weitere, bei dem Distriktgericht in San Francisco gebündelte Verfahren die Richtung vorgibt.