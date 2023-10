Sorge vor dem 8. November Der Absturz der Bayer-Aktie

Anleger und Mitarbeiter von Bayer haben wenig Grund zur Freude: Während sie auf die Strategie des neuen Konzernchefs Bill Anderson warten, schmiert die Aktie immer weiter ab. Am Montag fiel sie auf gut 40 Euro, um am Dienstag etwas aufzuholen. Zum Vergleich: 2015 war die Aktie noch gut 140 Euro wert, nach Ankündigung der Einwechslung von Anderson war sie immerhin auf über 60 Euro gestiegen. Nun sind auch andere deutsche Chemie- und Pharma-Aktien unter Druck - sei es wegen der Energiekosten oder der Konjunkturschwäche. Doch was ist bei Bayer los?