Glyphosat-Prozess : US-Richterin will Strafe für Monsanto deutlich reduzieren

Ein Monsanto-Schild am Hauptsitz der Firma (Archiv). Foto: dpa/Daniel Dreifuss

San Francisco Das Urteil bleibt zwar bestehen. Doch die Bayer-Tochter Monsanto kommt im Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat wohl glimpflicher davon, als es zunächst schien: Ein US-Gericht will die Strafe deutlich reduzieren.

Im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat kommt auf die Bayer-Tochter Monsanto in den USA ein deutlich geringeres Bußgeld zu als zunächst erwartet. Ein kalifornisches Gericht ordnete eine deutliche Reduzierung der Strafe an. Zwar bekräftigte Richterin Suzanne Bolanos am Montag ein Urteil vom August, wonach das Monsanto-Mittel verantwortlich ist für die Krebserkrankung eines Mannes. Wie aus Gerichtsunterlagen weiter hervorgeht, entschied sie aber auch, dass die ursprünglich zugesprochene Schadensersatzsumme von weit über 200 Millionen Dollar verringert werden müsse. Stattdessen halte sie eine Entschädigung von lediglich 78 Millionen Dollar (68 Millionen Euro) für angemessen, schreibt die Richterin. Falls der Kläger sich mit der geringeren Summe begnüge, werde der Prozess nicht neu aufgerollt. Monsanto hatte gegen das Urteil der Jury Berufung eingelegt und wegen unzureichender Beweise gefordert, dass der Fall neu verhandelt wird. Wie es jetzt weitergeht, liegt nach der Entscheidung der Richterin maßgeblich am erkrankten Kläger Dewayne „Lee“ Johnson, der Monsanto-Unkrautvernichter wie Roundup und Ranger Pro für seinen Lymphdrüsenkrebs verantwortlich macht. Er muss bis zum 7. Dezember mitteilen, ob er weniger Schadenersatz akzeptiert.

In den USA laufen Tausende weiterer Klagen wegen möglicher Erkrankungen durch Glyphosat gegen Monsanto. Der Prozess von Johnson ist der erste in den USA, der sich mit der Frage befasste, ob Glyphosat Krebs verursachen kann. Er war wegen der Schwere der Erkrankung des Klägers vorgezogen worden. Johnson dürfte nach Einschätzung seiner Ärzte wegen der Krebskrankheit nicht mehr lange leben, deshalb hatte er in Kalifornien Anrecht auf einen schnelleren Prozessbeginn. Der ehemals als Platzwart an einer kalifornischen Schule tätige Dewayne Johnson hatte über Jahre glyphosathaltige Produkte von Monsanto eingesetzt und dem Unternehmen vorgeworfen, dadurch an Lymphdrüsenkrebs erkrankt zu sein.

Wegen Glyphosat sieht sich Bayer mit rund 8700 Klagen in den USA konfrontiert. Der Konzern hatte erklärt, die Entscheidung der Jury stehe im Widerspruch zu bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen, jahrzehntelangen praktischen Erfahrungen und den Einschätzungen von Regulierungsbehörden weltweit. Bayer hatte Monsanto für rund 63 Milliarden Dollar übernommen. Das von dem US-Agrarchemiekonzern entwickelte Glyphosat zählt zu den am meisten eingesetzten Unkrautvernichtungsmitteln in der Landwirtschaft.

(wer/dpa)