Kostenpflichtiger Inhalt: Milliarden-Vergleich in USA? : Gerüchte schicken Bayer-Aktie auf Zick-Zack-Kurs

Stein des Anstoßes: Der Unkrautvernichter Glyphosat (Symbolbild). Foto: AFP/JOSH EDELSON

Leverkusen Am Freitagmorgen machte ein Gerücht über einen von Bayer angebotene Milliardenvergleich in der Causa Glyphosat die Runde. Die Aktie gewann kurzfristig elf Prozent nach den Spekulationen. Doch die Meldung ist am Nachmittag dementiert worden.