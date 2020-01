Unkrautvernichter unter Krebsverdacht : US-Umweltbehörde stellt sich im Glyphosat-Konflikt hinter Bayer

Washington Mit dem Kauf des US-Saatgutkonzerns Monsanto hat sich Bayer Klagen wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat ans Bein gebunden. Nun bekommt das Unternehmen Unterstützung aus der US-Regierung.

Damit hält die EPA trotz der hitzigen öffentlichen Debatte um Glyphosat an ihrer Linie fest, die den bisherigen US-Gerichtsurteilen bei Klagen gegen Bayer wegen angeblicher Krebsgefahren entgegensteht. Der Konzern begrüßte die Entscheidung in einem Statement. Bayer kann Unterstützung in Sachen Glyphosat derzeit gut gebrauchen - der Konzern ist in den USA mit über 42 700 Klägern konfrontiert.