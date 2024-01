Unternehmen aus Marsberg Glashersteller Ritzenhoff ist insolvent

Der Glashersteller Ritzenhoff ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Firma habe einen Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingereicht, dem man stattgegeben habe, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Arnsberg am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Das Unternehmen aus Marsberg im Hochsauerland beschäftigt nach eigenen Angaben 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Jahresumsatz lag zuletzt bei rund 60 Millionen Euro. Zum Verlust 2023 gab es keine Angaben.