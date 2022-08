Gewerkschaften setzen Lufthansa unter Druck : Neue Streiks könnten Passagiere treffen

Zwei Piloten sitzen auf dem Flughafen im Cockpit eines Lufthansa-Airbus A380. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Frankfurt am Main Der Tarifstreit des Lufthansa-Bodenpersonals geht am Mittwoch in die dritte Runde. Verdi fordert ein „abschlussfähiges Angebot“, die Airline will nicht von ihrem Vorschlag abweichen. Auch die Piloten könnten bald die Arbeit niederlegen.

Die Lufthansa gerät zunehmend unter Druck. Nachdem am Sonntag rund 5500 ihrer Piloten innerhalb der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für unbefristete Streiks gestimmt haben, will auch das Bodenpersonal nicht von seinen Forderungen abrücken. „Wir erwarten von der Lufthansa, dass sie ihr Angebot deutlich nachbessert“, sagte ein Verdi-Sprecher unserer Redaktion. Die Lufthansa hatte im Juli für große Beschäftigungsgruppen 3,4 bis 5,5 Prozent Vergütungserhöhung im Zwölfmonatsschnitt vorgeschlagen. Das reichte der Gewerkschaft nicht aus, das Bodenpersonal streikte in der vergangenen Woche 26 Stunden lang. Die Lufthansa musste mehr als 1000 Flüge streichen, rund 130.000 Passagiere waren betroffen. Scheitert die dritte Verhandlungsrunde am Mittwoch und Donnerstag, drohen weitere Streiks.

Und das noch in der Urlaubszeit. „Wir sind jederzeit streikbereit, sollte die Lufthansa nicht auf unsere Forderungen eingehen“, sagte der Gewerkschaftssprecher. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Lohn und einen Mindeststundenlohn von 13 Euro bei zwölf Monaten Laufzeit für die 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals. Die Gewerkschaft kritisiert außerdem scharf, dass die Lufthansa eine Tariferhöhung an das Konzernergebnis geknüpft hat. „Die Beschäftigten haben es doch nicht in der Hand, ob die Lufthansa am Ende des Jahres Flugzeuge kauft“, sagte der Gewerkschaftssprecher. Das Unternehmen verliere den Draht zu seinen Beschäftigten. Trotz staatlicher Hilfe habe es rund ein Drittel der Bodenpersonal-Stellen in der Pandemie abgebaut und finde nun zu den schlechten Konditionen keine neuen Beschäftigten mehr. „Die, die noch da sind, gehen jeden Tag durch die Hölle, weil zu wenig Personal da ist“, sagte der Sprecher. Die Arbeitsbedingungen seien unzumutbar.

Die Lufthansa scheint dennoch an ihrem Angebot festzuhalten. Auf Anfrage unserer Redaktion schickt eine Sprecherin nur Auszüge aus Stellungnahmen vergangener Woche. „Trotz der wirtschaftlichen Situation, der hohen Schuldenlast, steigender Kerosinpreise und der unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft hat Lufthansa Verdi ein Angebot unterbreitet, mit dem spürbare Lohnerhöhungen in Aussicht gestellt werden“, heißt es darin. Die Balance mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens werde dabei gewahrt. Der Lufthansa sei es wichtig, insbesondere die unteren Vergütungsgruppen überproportional zu berücksichtigen. Das Angebot bedeute beispielhaft für Beschäftigte mit einer monatlichen Grundvergütung von 3000 Euro brutto eine Vergütungsentwicklung von neun bis zu knapp elf Prozent Steigerung in den kommenden zwölf Monaten. Das Unternehmen hält das für ausreichend.

Doch nicht nur im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal brodelt es. Auch vonseiten der Piloten sind Streiks in der Urlaubszeit möglich. Die Gewerkschaft VC zeigte sich allerdings trotz des klaren Abstimmungsergebnisses am Sonntag gesprächsbereit. „Es gibt gerade noch keinen Grund, in einen Arbeitskampf einzutreten“, sagte ein Sprecher unserer Redaktion. Noch seien nicht alle Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Allerdings könne die Tarifkommission nun mit rechtlich gestärktem Rücken in die Gespräche mit der Lufthansa gehen. Wann die stattfinden, ist noch unklar. Die Abstimmungen über einen Termin laufen. Der Sprecher geht aber davon aus, dass es noch im August dazu kommen wird. „Vier Wochen nicht miteinander zu reden, obwohl es einen Konflikt gibt, wäre untypisch und nicht in unserem Sinne“, sagte er. Die Gewerkschaft strebe einen ausgewogenen Tarifabschluss an und wolle einen Streik, wenn möglich, verhindern.