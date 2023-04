Verhandlung in München Geständnis im Audi-Skandal – Ingenieur räumt Manipulation ein

Der Angeklagte und sein Anwalt reagierten damit am 162. Prozesstag auf Druck des Gerichts. Der Vorsitzende Richter Stefan Weickert hatte diesem Ingenieur, dem mitangeklagten früheren Audi-Chef Rupert Stadler und dem ehemaligen Audi-Motorenchef und Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz mit einer Verurteilung wegen Betrugs gedroht. Darauf stehen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Für eine Verurteilung sieht Weickert nach zweieinhalb Jahren Verhandlungsdauer genügend Beweise. Bei umfassenden Geständnissen seien jedoch Bewährungsstrafen möglich, hatte der Richter vor einer Woche gesagt. Stadler und Hatz, die die Vorwürfe stets zurückgewiesen haben, haben sich dazu bisher nicht geäußert. Deren Verteidiger einigten sich mit dem Gericht am Dienstag auf weitere Bedenkzeit bis in die zweite Aprilhälfte.