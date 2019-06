Handelsblatt-Geschäftsführer geht : Frank Dopheide verlässt Handelsblatt

Exklusiv Düsseldorf Überraschung bei der Handelsblatt-Gruppe in Düsseldorf. Der Sprecher der Geschäftsführung, Frank Dopheide, verlässt das Medienunternehmen Ende des Jahres auf eigenen Wunsch. Hintergrund sind offenbar Differenzen mit dem Aufsichtsrat.

Dopheide verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Er habe sich entschieden, „meinen Vertrag nicht erneut zu verlängern“, heißt es in einer E-Mail an Weggefährten und Kollegen, die unserer Redaktion vorliegt.“ Er plane „wieder selbständiger zu werden.“ Hintergrund sind offenbar Differenzen in der Ausrichtung des Unternehmens. Gegenüber einigen Führungsmitgliedern äußerte er sich Teilnehmern zufolge kritisch: „Reibung erzeugt Energie. In der Reibung von Aufsichtsrat und mir ist daraus Bremsenergie geworden“, so Dopheide. Man dürfe nicht an Dynamik verlieren. Versuche des Verlegers Dieter von Holtzbrinck, den Düsseldorfer Markenprofi mit einem neuen Vertrag langfristig an das Haus zu binden, schlugen fehl.