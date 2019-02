Airline meldet Insolvenz an: Das müssen Germania-Passagiere jetzt wissen

Düsseldorf Die Airline Germania hat nach ihrem Insolvenzantrag den Flugverkehr in der Nacht zu Dienstag mit sofortiger Wirkung gestoppt. Eine Kostenerstattung wird es wohl nicht geben. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Am besten ist es, so schnell wie möglich den Kontakt zum Reiseleiter zu suchen und diesen in die Pflicht zu nehmen. Er ist für den Ersatz verantwortlich. Wer auf eigene Faust eine Rückreisemöglichkeit gefunden hat, sollte den Reiseanbieter auffordern, bis zu einer bestimmten Frist dieses Angebot auf dessen Kosten zu buchen.

Eine Stornierung ist nicht nötig, da die Airline alle Flüge von sich aus annulliert hat . Um einen Ersatzflug müssen sich Passagiere bemühen. „Da die Germania auch keine Ersatzbeförderung anbieten kann, müssen sich die Fluggäste nun selbst um eine Weiterbeförderung kümmern und diese Kosten auch selbst bezahlen“, sagt Fischer-Volk. Auch hier könne es nur leise Hoffnung auf Entschädigung geben: „Gezahlte Ticketpreise fallen in die Insolvenzmasse. Die selbst verauslagten Kosten einer Ersatzbeförderung sowie Entschädigungszahlungen nach der EU-Fluggastrechte-VO müssen später an die Insolvenztabelle angemeldet werden.“

Germania bewegte sich „preislich im Mittelfeld“, wie Fischer-Volk einschätzt. Sie flog 60 Ziele an. Darunter waren einerseits Ferienorte in Spanien und Griechenland, andererseits aber auch viele Ziele in Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten. Beispielsweise flog Germania nach Israel und in den Irak.