Gerichtsurteil : Telekom verstößt mit „StreamOn“ gegen Netzneutralität

Bonn Die Telekom lockt ihre Kunden mit dem Versprechen, dass Videos oder Musik unterwegs gestreamt werden können, ohne dass das Datenvolumen schrumpft. Ein Gericht hat aber nun eine Änderung der Tarife gefordert.

Die Deutsche Telekom muss ihre „StreamOn“-Tarife nach einer Gerichtsentscheidung ändern. Der Datenverkehr werde nicht wie vorgeschrieben gleichbehandelt - dies sei ein Verstoß gegen die Netzneutralität, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag in Münster mit (Aktzenzeichen 13 B 1734/18) und gab in dem sogenannten Eilverfahren der Bundesnetzagentur recht. Zudem würden EU-Roamingregeln nicht eingehalten. Die Bonner Behörde hatte bereits Ende 2017 eine Änderung verfügt, woraufhin die Telekom vor Gericht zog.