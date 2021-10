Gericht spricht Urteil gegen Plattform : Rüge für Verivox - Vergleichsportal hatte nur zahlende Anbieter gezeigt

Karlsruhe Das Vergleichsportal Verivox darf seinen Vergleich von Privathaftpflichtversicherungen künftig nicht mehr anbieten, ohne auf die zugrunde liegende eingeschränkte Auswahl der Anbieter hinzuweisen.

Das entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), wie der vzbv am Montag erklärte. In dem Vergleich waren nur Anbieter berücksichtigt worden, die eine Provision an Verivox zahlten. Verivox kündigte an, eine Revision prüfen zu wollen. (Az. 6 U 82/20)