Ausnahmegenehmigung gekippt : Gericht verbietet Sonntagsarbeit bei Amazon

Ein Amazon-Mitarbieter trägt in einem Logistikzentrum in Dortmund ein Paket. Foto: dpa/Ina Fassbender

Münster In der Vorweihnachtszeit steigt die Zahl der Bestellungen beim Onlinehändler Amazon massiv an - doch das rechtfertigt nach Ansicht des OVG Münster keine Sonntagsarbeit.

Das OVG schloss sich der Argumentation von Amazon nicht an und verwies auf den im Grundgesetz geschützten arbeitsfreien Sonntag. Ausnahmen seien nur möglich, wenn „besondere Verhältnisse von Außen“ vorliegen. Die sah die 4. Kammer des OVG aber nicht. Der Vorsitzende Richter Wolf Sarnighausen warf Amazon in seiner mündlichen Urteilsbegründung am Abend vor, das Geschäft kurz vor Weihnachten 2015 sogar noch befeuert zu haben. Neben dem Express-Versand sei noch neu eine Lieferung am gleichen Tag eingeführt und beworben worden. „Das hat die Lieferengpässe noch verstärkt“, sagte er.