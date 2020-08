Covestros umstrittene Röhre : Gericht entscheidet über CO-Pipeline

Düsseldorf Sie gilt als das Stuttgart 21 des Rheinlands: Seit Jahren wird um die Kohlenmonoxid-Pipeline gestritten. Am Mittwoch verhandelt das OVG in Münster. Selbst wenn es grünes Licht gibt, braucht Covestro Jahre für die Inbetriebnahme.

Wann könnte die Pipeline starten? „Selbst bei einem positiven Entscheid in Münster für uns würde es bis zur Inbetriebnahme mehrere weitere Jahre dauern“, so der Covestro-Sprecher. Es seien noch Abstimmungen und Planungen nötig. Umgesetzt werden müsse auch noch die Verlegung einer zweiten „Geo Grid“-Matte, die 2018 genehmigt wurde. Diese Matten bedecken die Pipeline in der Erde und sollen verhindern, dass die Leitung bei Bauarbeiten versehentlich und unbemerkt beschädigt wird. Kritiker hoffen, dass Covestro die Leitung am Ende gar nicht mehr in Betrieb nimmt.

Was passiert bei Covestro, wenn die Pipeline nicht kommt? Kohlenmonoxid ist ein Rohstoff für die Kunststoff-Herstellung. Covestro stellt das Gas zwar auch in Krefeld selbst her, will den Standort aber durch die Belieferung per Pipeline aus Dormagen absichern. Eine Produktion in Krefeld ohne zusätzliche Absicherung durch die CO-Lieferungsmöglichkeit aus modernen Reformern in Dormagen sei auf Dauer eine Insellösung mit massiven Einschränkungen der Wettbewerbsfähigkeit, so Covestro. Der Chemiekonzern sieht also den Standort bei einem Aus der Pipeline auf Dauer in Gefahr: „Für Uerdingen könnte ohne die neue Rohrfernleitung durchaus eine Abwärtsspirale entstehen“, hieß es.