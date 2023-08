Angeschlagener Modehändler gerettet Gläubiger stimmen für Insolvenzplan für P&C

Tausende Mitarbeiter von P&C und Kunden können aufatmen: Die Gläubiger haben den Weg frei gemacht für einen Neustart. „Die Gläubiger der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf haben den vorgelegten Insolvenzplan angenommen“, teilte das Unternehmen am frühen Nachmittag mit. Der Plan sieht demnach eine Einigung mit den Gläubigern vor, also einen Verzicht auf viel Geld. „Damit verbunden ist eine weitgehende Beschäftigungssicherung und Standortgarantie für die Peek & Cloppenburg Gruppe Düsseldorf in Deutschland sowie umfangreiche Investitionszusagen durch die Hauptgesellschafterin“, hieß es weiter.