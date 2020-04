Nach LOT-Absage : Condor verhandelt mit Bund über Unternehmensführung

Frankfurt/Main Die Rückzahlung eines KfW-Hilfskredit ist eigentlich am Freitag fällig. Derzeit finden Gespräche mit der Bundesregierung über die Zukunft des Ferienfliegers nach der geplatzten Übernahme statt.

Die angeschlagene Fluggesellschaft Condor wird nach der Übernahme-Absage der polnischen Airline LOT womöglich bald von einem staatlich bestimmten Treuhänder geführt. Eine Condor-Sprecherin bezeichnete am Dienstag eine solche Eigentümerstruktur als "gar nicht so unwahrscheinliches Szenario". Das Unternehmen sei auf die geplatzte Fusion mit LOT „nicht ganz unvorbereitet“ und „in fortgeschrittenen Gesprächen“ mit der Bundesregierung, allerdings noch ohne Ergebnis.

In jedem Fall beabsichtigt Condor „nach wie vor, das Schutzschirmverfahren bald zu verlassen", wie die Sprecherin sagte. Die Gesellschaft war im September in den Sog der Insolvenz des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook geraten und hatte einen Überbrückungskredit der staatlichen Förderbank KfW in Höhe von 380 Millionen Euro bekommen.